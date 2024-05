Roland Garros 2024, il programma di oggi: Sinner, Arnaldi e Sonego i match da non perdere

Quarta giornata al Roland Garros 2024. Oggi, mercoledì 29 maggio, ci sono quattro italiani da tifare nel Secondo Slam dell'anno. Il momento clou sarà in serata, alle 20:15, quando Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp, scenderà in campo per affrontare il francese Richard Gasquet.

Da seguire in mattinata i match di Arnaldi, ore 11 sul Court 6 contro il francese Muller e di Sonego, ore 11 sul Court 12 contro il cinese Zhang. Nel torneo femminile Elisabetta Cocciaretto affronta la spagnola Cristina Bucsa nel quarto match dalle 11 sul Court 6.

Roland Garros 2024: dove vederlo in tv

In questa giornata, tra i match principali, tornerà in campo anche lo spagnolo Carlos Alcaraz che se la vedrà con l'olandese De Jong e sarà in campo anche un altro dei favoriti per il successo finale, il greco Stefanos Tsitsipas, impegnato contro il tedesco Altmaier.

Il Roland Garros 2024 è trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW,Tennis Tv.