Masters 1000 Roma, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Tutto è pronto per la 79esima edizione degli Internazionali di tennis a Roma. I migliori tennisti del mondo si sfideranno sui campi del Foro Italico da oggi, lunedì 9 maggio, fino a domenica 15 maggio. Il vincitore porterà a casa 568.475 euro, mentre il secondo classificato riceverà 315.110 euro.

Tennis Masters 1000 Roma: i favoriti

Tra i grandi favoriti per la vittoria nel Masters 1000 a Roma ci sono Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, ma il nome più accreditato per il successo è sicuramente quello di Carlos Alcaraz, che ha nuovamente impressionato tutti con le sue vittorie a Barcellona e Madrid.

La giovane stella spagnola dovrebbe scendere in campo martedì, ma potrebbe rinunciare a questo appuntamento per puntare tutte le sue energie sul Roland Garros.

Tennis Masters 1000 Roma: gli italiani

Il tifo del pubblico italiano sarà tutto per Musetti, Cobolli, Sinner, Fognini e Sonego, nel tabellone maschile e per Camila Giorgi, nel tabellone femminile.

Non ci sarà, purtroppo, Matteo Berrettini, costretto a rinunciare a questo appuntamento dopo l'infortunio alla mano rimediato a Miami.

Tennis, Masters 1000 Roma: tabellone, calendario, date, orari

Qui il programma del Masters 1000 di Roma:

1° turno: domenica 8 maggio

1° turno: lunedì 9 maggio

1°/2° turno: martedì 10 maggio

2° turno: mercoledì 11 maggio

3° turno: giovedì 12 maggio

quarti di finale: venerdì 13 maggio

semifinali: sabato 14 maggio

finali: domenica 15 maggio

Tennis Masters 1000 Roma: dove vederlo in diretta tv

Le partite degli Internazionali di Roma 2022 si potranno vedere in diretta su Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. In chiaro sui canali Mediaset Italia 1 e Canale 20 sarà trasmesso un match al giorno mentre un secondo match del tabellone maschile si potrà vedere in differita serale su SuperTennis canale 64 del digitale terrestre, che trasmetterà in diretta i match femminili in quanto detentore dei diritti WTA.