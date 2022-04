Rublev trionfa a Belgrado: Djokovic sconfitto in casa sua

Un'altra giornata amara per Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, che era stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo da Davidovich-Fokina, sperava di rifarsi questa settimana vincendo il suo torneo, l'Atp 250 SerbiaOpen a Belgrado, che ha un montepremi di 534.555 euro.

Atp 250 Belgrado: Rublev batte Djokovic

Per Novak, però, è arrivata un'altra delusione. Djoko è stato battuto in finale da Andrej Rublev, il numero 8 della classifica ATP che sulla terra rossa del Novak Tennis Center ha vinto in 6-2, 7-6, 6-0.

Per Rublev, che centra il primo successo contro il numero 1 al mondo, è una giornata memorabile che porta a 11 i trofei conquistati in carriera con 3 titoli centrati nel 2020, Dubai, Marrsiglia e Belgrado.

Per Djokovic si tratta di un altro segnale di quanto manchi del ritmo partita dopo che la sua posizione contro il vaccino l'ha costretto a saltare quasi tutta la prima parte di stagione.

La sua speranza è quella di invertire presto la tendenza per cogliere i primi risultati importanti nei prossimi impegni in calendario. Madrid, Roma e Parigi sono alle porte.