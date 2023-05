Atp Roma 2023, oggi semifinale Rune-Ruud: orario e dove vederla in diretta tv

Prima semifinale dell'Atp Roma 2023 al Foro Italico. Oggi, sabato 20 maggio, sfida tra nordici, tra il danese Rune, testa di serie numero 7 e il norvegese Ruud, testa di serie numero 4, per conquistare la finale che si giocherà domani, domenica 21 maggio, contro il vincente della seconda semifinale tra Tsitsipas e Medvedev.

Atp Roma 2023, Rune-Ruud: gli orari in tv e la diretta

La prima semifinale dell'Atp Roma 2023 tra Rune e Ruud si gioca oggi, sabato 20 maggio, sul Campo Centrale dalle ore 13. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD e in differita su SuperTennis HD, in diretta streaming su Sky Go, Now, Tennis TV.