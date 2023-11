Tsitsipas-Rune, Atp Finals 2023: dove vederla in diretta tv

Inizia il secondo turno del girone verde. Ad aprire la giornata saranno Stefanos Tsitsipas e Holger Rune che nella sessione pomeridiana dovranno riscattare le sconfitte che hanno subito nella prima giornata.

Tsitsipas ha perso contro Sinner in due set, mentre Rune ha lottato con Djokovic per 3 ore e 4 minuti di gioco. I precedenti tra Rune e Tsitsipas parlano danese con il giovane Holger che si è imposto nei due precedenti agli ottavi del Roland Garros e nella finale di Stoccolma.

Atp Finals 2023, Tsitsipas-Rune: gli orari in tv

L'incontro tra Holger Rune e -Stefanos Tsitsipas si giocherà oggi martedì 14 novembre, non prima delle 14.30 e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su NOW, SkyGo e Tennis Tv.