Roland Garros oggi in tv Ruud-Cilic: dove vedere in diretta la semifinale

Continua a Parigi lo spettacolo del Roland Garros. Oggi, venerdì 3 giugno, va in scena il penultimo atto con le attesissime semifinali. Nella seconda semifinale si sfidano Casper Ruud e Marin Cilic. Ruud, 23 anni, numero 8 al mondo, vincitore di 8 titoli nel circuito ATP, è il primo tennista norvegese ad aver vinto un torneo nel circuito maggiore e ad aver disputato le ATP Finals. La semifinale raggiunta quest'anno al Roland Garros è sinora il suo miglior risultato nelle prove del Grande Slam. In questa edizione ha superato Tsonga, Ruusuvuori, Sonego, Hurkacz e Rune.

Marin Cilic, 33 anni, è uno dei giocatori più esperti del circuito. Nel suo palmares brilla la vittoria agli US Open 2014 e vanta anche, come migliori risultati nei tornei slam, la finale a Wimbledon 2017 e agli Australian Open 2018. È l'unico croato ad aver disputato almeno la finale in tutti i major. Cilic, che è il numero 20 del seeding, ha superato Balazs, Simon, Fucsovics, Medvedev e Rublev, mettendo in mostra un ottimo tennis.

Roland Garros, Ruud-Cilic: dove vederla in tv

La semifinale del Roland Garros 2022 tra Casper Ruud e Marin Cilic è una grande occasione per entrambi. Ruud vuole conquistare la finale al primo tentativo, per offrire una conferma della sua crescita negli ultimi anni. Cilic sa di avere davanti a sé una delle ultime grandi occasioni della carriera. Si annuncia un grande spettacolo che inizierà non prima delle ore 17.30.

L’orario d’inizio è per le 14.45. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 o 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.