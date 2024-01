Sabalenka-Gauff, semifinale Australian Open: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Un grande classico del tennis recente sta per andare in scena alla Rod Laver Arena. Domani, giovedì 25 gennaio, alle 9.30 ora italiana, a Melborne, nella semifinale della parte bassa del tabellone femminile, Aryna Sabalenka sfida Coco Gauff.

Sabalenka, 25 anni, che è in svantaggio nei precedenti per 2-4 con Gauff, è campionessa in carica degli Australian Open, dopo la vittoria ottenuta nel 2023 in finale su Rybakina che, a gennaio dello scorso anno, le valse il primo Slam in carriera ed è arrivata a questo confronto senza aver perso in questa edizione nemmeno un set.

Gauff, 19 anni, partirà nuovamente favorita, forte della vittoria ottenuta in finale agli US Open 2023, successo che le valse a sua volta il primo Slam in carriera.

Sabalenka-Gauff, semifinale Australian Open: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale della parte bassa del tabellone femminile dell'Australian Open 2024 tra Coco Gauff e Aryna Sabalenka si gioca mercoledì 25 gennaio alle ore 9.30 alla Rod Laver Arena e sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.