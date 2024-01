Sabalenka batte Zheng: secondo trionfo all'Australian Open 

Aryna Sabalenka è la vincitrice dell'Australian Open. La bielorussa trionfa per il secondo anno consecutivo all'Happy Slam. In finale oggi, sabato 27 gennaio, ha battuto la cinese Zheng Qinwen in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h 16' di gioco.

Sabalenka, numero 2 del ranking Wta, si aggiudica così il primo Slam della stagione. La due volte regina della Rod Laver Arena di Melbourne ora punta a prendersi la vetta del ranking Wta, superando l'attuale numero 1 Iga Swiatek.

Aryna, nella finale di oggi, ha immediatamente breakkato la cinese Zheng e ha spento al terzo gioco tre opportunità di contro-break. Dopo essersi portata sul 5-2 ha chiuso il set sul 6-3. Un dominio che Sabalenka ha confermato anche nella seconda partita. Zheng si è fatta nuovamente breakkare subito. Il divario aumenta fino al 5-2, quando arriva il secondo break, poi Aryna chiude 6-3.

Zheng, nell'ultimo gioco del match, da 40 a 0, complici alcuni regali della bielorussa, riesce ad annullare 4 match-point e ha anche una palla break. Sabalenka, però, la annulla con un sontuoso ace, poi va a prendersi il match con un dritto decisivo dopo il servizio. "Non pensavo di vincere di nuovo il torneo, è stato bellissimo", dice Aryna Sabalenka alla fine. Felice per questo secondo successo consecutivo agli Australian Open, l'Happy Slam.