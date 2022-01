Nel quarto di finale contro Denis Shapovalov ha lottato fino al quinto e decisivo set dimostrandosi più forte dei problemi intestinali e del caldo. Alla fine, un po’ come Berrettini, era esausto ma felice. Il campione di Manacor avrà la motivazione di poter allungare su Djokovic e Federer conquistando il 21esimo Slam in carriera. Dovrà fare i conti con il nostro numero 1 che vuole andarsi a giocare un’altra finale di un torneo major dopo quella persa a luglio a Wimbledon contro Djokovic.

Ora dall’altra parte della rete troverà Rafael Nadal. Il campione spagnolo, che a inizio anno ha conquistato la vittoria all’Atp di Melbourne al rientro dopo 5 mesi di infortunio, in questo torneo si sta dimostrando il solito lottatore.

La classe di Berrettini è sempre venuta fuori nel momento decisivo, come nell’ultimo avvincente incontro che si è disputato martedì 25 gennaio, quando nei quarti ha superato l’ostacolo Gael Monfils. Matteo si è dimostrato più forte di una situazione ambientale e psicologica che era diventata decisamente sfavorevole.

Il campione romano è stato protagonista di un cammino sofferto quando esaltante. Nei momenti decisivi ha risposto alla grande, come negli ottavi di finale quando ha battuto al super tie-break l’astro nascente del circuito, lo spagnolo Carlos Alcaraz o nei quarti, quando se l’è dovuta vedere contro un avversario esperto, poco spettacolare ma decisamente pragmatico come Carreño Busta.

Un’altra grande sfida attende tutti gli appassionati di tennis. Venerdì 28 gennaio, quando in Italia saranno le 4.30, alla Rod Laver Arena di Melbourne inizierà la semifinale dell’Australian Open tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal.

Australian Open, Berrettini in semifinale sfida Nadal: dove vederla in tv e in streaming