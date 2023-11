Sinner-Medvedev Djokovic-Alcaraz, semifinali Atp Finals 2023: a che ora e dove vederle in diretta tv

Daniil Medvedev è l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale delle Atp Finals 2023 che si giocherà domani, sabato 18 novembre, non prima delle 14.30. Il nome del rivale del beniamino del Pala Alpitour e di tutti i tifosi italiani è arrivato oggi, venerdì 17 novembre, poco dopo le 17, quando Carlos Alcaraz ha vinto l'ultimo incontro del girone rosso, battendo proprio Medvedev in 2 set (6-4, 6-4) in un'ora e 20 minuti.

Carlitos, lo spagnolo numero 2 al mondo, conquista così il girone, riscattando la sconfitta subita all'esordio contro Zverev (6-7, 6-3, 6-4) e dando seguito al buon tennis messo in mostra contro Rublev, che aveva superato con il punteggio di 7-5, 6-2.

Atp Finals 2023: le semifinali e dove vederle in diretta

Nelle semifinali della terza edizione torinese delle Atp Finals si affronteranno i primi 4 giocatori del mondo. Jannik Sinner, numero 4 al mondo, 22 anni, vincitore di 10 titoli Atp in carriera, di cui 4 quest'anno, se la dovrà vedere con il numero 3 al mondo, Daniil Medvedev, 27 anni, vincitore di 20 titoli Atp, tra cui gli US Open 2021.

Sinner ha battuto Medvedev, che era stato a lungo la sua bestia nera, nelle ultime due occasioni, in finale a Pechino e a Vienna, i due tornei alla vigilia delle Atp Finals che quest'anno l'hanno definitivamente consacrato tra i grandi del tennis.

La prima semifinale delle Atp Finals 2023 tra Sinner e Medvedev si giocherà nella sessione pomeridiana, non prima delle ore 14.30 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay, in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno, e Sky Sport Tennis.

La seconda semifinale tra il numero 1 al mondo, Novak Djokovic e il numero 2, Carlos Alcaraz, si giocherà non prima delle ore 21.00. Sarà trasmessa, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su NOW e SkyGo.