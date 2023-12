Sinner, quando gioca nel 2024: il programma e il calendario delle partite

Jannik Sinner si prepara ad affrontare una stagione 2024 intensa ed esaltante. L'altoatesino ha vissuto un 2023 con straordinari risultati, diventando il numero 4 al mondo, vincendo 4 trofei, raggiungendo la finale delle Atp Finals a Torino e trascinato l'Italia a un trionfo in Coppa Davis atteso da 47 anni.

L'obiettivo per la stagione 2024 è quello di vincere uno Slam e centrare vittorie importanti anche nei Masters 1000, per tornare alle Atp Finals 2024 a Torino. Jannik rappresenterà l'Italia anche al torneo olimpico a Parigi e in quello di doppio e sarà nuovamente l'uomo di punta del capitano Volandri per difendere la Coppa Davis.

Jannik Sinner: programma e calendario 2024

Il 2024 di Jannik Sinner si aprirà a Kooyong, in Australia, dove dal 10 al 12 gennaio ci sarà un torneo esibizione. Il primo vero appuntamento saranno gli Australian Open, dal 14 al 28 gennaio. Il primo obiettivo è quello di migliorare il suo miglior risultato nel Major aussie, i quarti di finale del 2022. Lo stato di forma mostrato nella seconda parte del 2023, però, lo candida di diritto nella rosa dei favoriti per il successo finale.

La stagione del numero 1 azzurro proseguirà indoor con il torneo di Marsiglia, dal 5 all'11 febbraio, dove nel 2023 si ritirò prima dell'esordio per qualche linea di febbre e di Rotterdam, dove nel 2023 si arrese in finale a Medvedev (7-5, 2-6, 2-6).

Sinner sarà poi in campo nei 1000 americani a Indian Wells, dal 6 al 17 marzo, dove nel 2023 si arrese ad Alcaraz in semifinale (7-6, 6-3 e a Miami, dal 20 al 31 marzo, dove un anno fa venne battuto da Medvedev, 5-7, 3-6.

Attualmente da definire gli impegni successivi, ma è molto probabile che Jannik, sulla terra rossa, sarà presente a Montecarlo, dal 7 al 14 aprile, per riscattare la sconfitta subita in semifinale da Holger Rune (6-1, 5-7, 5-7) e a Roma, per gli Internazionali d'Italia, dal 24 aprile al 5 maggio, per riscattare la bruciante eliminazione contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale (6-7, 6-2, 6-2).

Sarà poi tempo di Roland Garros, dal 26 maggio all'11 giugno, dove Jannik deve sportivamente vendicare la sconfitta subita al secondo turno dal tedesco Daniel Altmaier (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7).

Il terzo Slam dell'anno, l'erba sacra di Wimbledon, dal 1 al 14 luglio sono l'altro grandissimo appuntamento, prima delle Olimpiadi di Parigi, dal 27 luglio al 4 agosto, dove Jannik rappresenterà l'Italia in singolo e in doppio, prima di un finale di stagione con l'ultimo Slam, gli US Open, dal 26 agosto all'8 settembre.

Questi i principali appuntamenti per migliorare un ranking dove occupa attualmente la quarta posizione. Sognando un 2024 ancora più luminoso del 2024 per regalare altri trionfi ai suoi tifosi.