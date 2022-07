Sinner-Agamenone, Atp Umago 2022: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere oggi sabato 30 luglio. Al Croatia Open, l'Atp 250 di Umago, Jannik Sinner sfida in semifinale l'italo-argentino Franco Agamenone. Sarà la loro prima sfida in carriera.

Sinner, numero 10 al mondo, sulla terra rossa croata, in questa settimana ha autorevolmente superato gli spagnoli Jaume Munar e Roberto Carballes Baena. Ora punta a conquistare la finale con l'obiettivo di vincere il primo torneo stagionale, incassando preziosi punti in ottica qualificazione alle Atp Finals a Torino.

Franco Agamenone, 29 anni, numero 136 al mondo, è nato a Rio Cuarto, in Argentina ed è diventato italiano dal 2020 dopo essersi trasferito a Lecce. Dopo essere stato sconfitto all'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros, il suo tennis in costante crescita è stato premiato con la qualificazione al tabellone principale del torneo di Umago.

Questa settimana ha sconfitto avversari decisamente quotati come il serbo Djere, al primo turno, l'argentino Baez, agli ottavi e ha battuto con un netto 6-2, 6-1 Marco Cecchinato nei quarti.

Atp 250 Umago, Sinner-Agamenone: dove vederla in diretta tv

La semifinale dell'Atp 250 di Umago tra Jannik Sinner e Franco Agamenone è in programma oggi, sabato 30 luglio. Nel programma è il secondo incontro di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion e l'inizio è fissato non prima delle ore 20.00. Seguirà la sfida di semifinale, Alcaraz-Zeppieri, che inizierà alle ore 17.00.

Sinner-Agamenone sarà trasmessa in tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e su Sky Sport Tennis) e sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennis.it.