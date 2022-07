Sinner-Alcaraz oggi Finale Atp Umago 2022: dove vederla in tv 

Un match imperdibile è in programma questa sera. Oggi, domenica 31 luglio, alle ore 20, Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale dell'Atp 250 di Umago. L'ultimo precedente è il bellissimo ottavo di finale di Wimbledon, vinto dal campione altoatesino in quattro set. I due sono destinati a essere al vertice del tennis mondiale per anni e a darsi battaglia.

Sinner-Alcaraz, sana rivalità tra campioni: ecco il futuro del tennis

Ieri, nelle rispettive semifinali, Sinner ha superato Franco Agamenone con un perentorio 6-1, 6-3, mentre Alcaraz ha dovuto lottare contro uno straordinario Giulio Zeppieri vincendo soltanto al terzo set. Il giovane azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha chiuso con i crampi dopo una settimana indimenticabile che speriamo sia per lui un inizio per lottare costantemente con i migliori.

Atp 250, Sinner-Alcaraz: dove vederla in tv

La finale dell'Atp 250 di Umago tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma domenica 31 luglio, inizierà alle ore 20 e sarà trasmessa in tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennis.it.