Sinner-Alcaraz oggi, Atp Pechino 2023:  a che ora e dove vederla in diretta tv

Appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis. Oggi, martedì 3 ottobre, Jannik Sinner, all'Atp 500 di Pechino, sfida Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e suo grande rivale. Quello sul veloce indoor della capitale cinese sarà il settimo confronto tra i due. I precedenti sono in perfetta parità, 3-3. Nell'ultimo confronto fu Sinner ad avere la meglio, vincendo nella semifinale del Masters 1000 di Miami (6-7, 6-4, 6-2).

Sinner, salito virtualmente al sesto posto della classifica ATP, in caso di vittoria, salirebbe al quarto posto del rankin, eguagliando il record di Adriano Panatta e Francesca Schiavone. Nessun italiano è salito più in alto nelle due classifiche del ranking mondiale.

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino 2023:dove vederla in diretta

La semifinale dell'Atp di Pechino 2023 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma oggi, martedì 3 ottobre, non prima delle 13.30 sul Diamond Court. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).