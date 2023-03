Sinner-Alcaraz oggi semifinale Indian Wells 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Partita da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, sabato 18 marzo, nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells Jannis Sinner sfida Carlos Alcaraz. L'altoatesino, che nei quarti ha battuto autorevolmente il numero 5 al mondo Taylor Fritz, è pronto per sfidare nuovamente un rivale contro cui ha sempre giocato grandi partite. Sinner ha affrontato Alcaraz, numero 2 al mondo e numero 1 del seeding, in 5 occasioni, 4 a livello di circuito maggiore, 1 a livello Challenger.

Al momento l'iberico conduce per 3-2 contando la vittoria ottenuta nel Challenger di Villena nel 2019,a Parigi-Bercy nel 2021 e nel quarto degli Us Open 2022, al termine di una partita memorabile dove Sinner aveva avuto anche un match-point. L’azzurro lo scorso anno lo ha battuto in finale a Umago, sulla terra rossa e agli ottavi di finale, sull’erba di Wimbledon.

Atp Indian Wells 2023, semifinale Sinner-Alcaraz: l'orario in tv

La semifinale di Indian Wells tra Jannis Sinner e Carlos Alcaraz si disputa oggi, sabato 18 marzo, non prima delle ore 22. Sky trasmette il torneo di Indian Wells 2023 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now e SkyGo.