Sinner-Alcaraz oggi semifinale Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Un'altra notte di passione per gli amanti del tennis. Sabato 1 aprile, non prima dell'una ora italiane, Jannik Sinner scenderà in campo a Miami nella semifinale del Masters 1000 per sfidare nuovamente il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che l'ha recentemente battuto in semifinale a Indian Wells.

Jannik ripartirà proprio da quella sconfitta per 7-6 (4), 6-3 per cercare di superare un avversario che, oltre all'indubbio talento, sta dimostrando un ottimo periodo di forma. Nei quarti di finale si è imposto con grande autorevolezza sull'americano Taylor Fritz, numero 10 al mondo.

Sinner, però, vive un momento altrettanto positivo come dimostra anche la vittoria contro Andrej Rublev nei quarti: il russo, numero 7 al mondo, è stato nettamente battuto per 6-2, 6-4.

Miami 2023, Sinner-Alcaraz: l'orario della semifinale

La semifinale dell'Atp Masters 1000 di Miami 2023 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma sabato 1 aprile non prima dell'una. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv. Andrà in onda in differita su Supertennis: l’orario è attualmente da definire.