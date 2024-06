Sinner-Alcaraz oggi, semifinale Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Il giorno della supersfida è arrivato. Oggi, venerdì 7 giugno, Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros 2024 affronta Carlos Alcaraz. L'azzurro, nuovo numero 1 al mondo, trova sulla sua strada il rivale spagnolo, numero 3 della classifica Atp, per l'ottava volta a livello di circuito maggiore.

I precedenti sono in perfetta parità, 4-4, con l'iberico che ha avuto la meglio nell'ultima sfida, a Indian Wells, rimontando per 3-1. Jannik nella passata stagione lo aveva battuto due volte, nelle semifinali di Miami e Pechino, mentre Carlos aveva avuto la meglio ad Indian Wells.

L'8 settembre 2022 i due giocarono quella che sinora è stata la loro partita più avvincente nei quarti di finale degli US Open. A vincere, al quinto set, fu lo spagnolo dopo cinque ore e quindici minuti di lotta.

Roland Garros 2024, semifinale Sinner-Alcaraz: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si gioca venerdì 7 giugno sul campo Philippe-Chatrier non prima delle 14:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Non prima delle ore 17:30 è in programma la seconda semifinale tra Ruud e Zverev. Alle 13:20 è in programma la semifinale di doppio che vedrà Paolini ed Errani giocarsi l'accesso in finale contro

Elena Gabriela Ruse e M. Kostyuk.