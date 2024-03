Sinner si ferma in semifinale a Indian Wells: Alcaraz rimonta e resta numero 2 al mondo

È Carlos Alcaraz il vincitore della super semifinale di Indian Wells. Il campione spagnolo ha battuto Jannik Sinner con il punteggio di 1-6, 6-3 6-2.

Il match si è concluso quasi alle 3 di notte dopo che è ricominciato all'una ora italiana. Era stato sospeso intorno alle 22 a causa della pioggia. Durante la sospensione Jannik ha sorretto l'ombrello alla raccattapalle chiedendole della sua vita, una gesto inusuale che ha dimostrato ancora una volta le sue doti di gentleman ed è stato particolarmente apprezzato sui social.

L'incontro si è concluso con il grande rammarico di Sinner che era passato in vantaggio e aveva dominato il primo set. La partita, ricca di colpi spettacolari, ha visto un Alcaraz in grande spolvero che ha reagito alla grande. Nel secondo set Carlitos trova il break sul 3-1 e riapre la partita, poi annulla a Sinner una palla break importante e chiude 6-3.

Nel terzo set, decisivo, Alcaraz è bravo a mettere a segno nuovamente il break del 2-1, dopo aver piegato un Sinner coriaceo ai vantaggi. Poi, dopo aver consolidato il vantaggio nel suo turno di servizio, chiude di fatto l'incontro con il secondo break, che lo porta sul 4-1.

La sconfitta subita in semifinale da Alcaraz a Indian Wells interrompe così la serie di Sinner di 16 vittorie consecutive da inizio stagione, 19 dalla Coppa Davis. Lo spagnolo, che resta numero 2 al mondo, vanifica il tentativo di sorpasso nella classifica Atp di Sinner e conquista la possibilità di difendere il titolo 2023 di vincitore di questo torneo. Pareggia, inoltre, nei precedenti con l'azzurro e si porta sul 4-4. Il duello tra i due giovani campioni del tennis, però, per la gioia di tutti gli appassionati è destinato a rinnovarsi in tante altre sfide. Sinner, che rimane numero 3, smaltita la delusione per questa partita, preparerà la rivincita.