Sinner-Alcaraz semifinale Indian Wells 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

Una nuova epica sfida attende Jannik Sinner a Indian Wells 2024. Sabato 16 marzo il campione altoatesino, in semifinale, affronterà Carlos Alcaraz nel già attesissimo match che metterà in palio la finale e il secondo posto del ranking Atp che verrà ufficialmente aggiornato lunedì 18 marzo.

Jannik Sinner, 22 anni attuale numero 3 al mondo, ha sinora eliminato dal tabellone di Indian Wells l'australiano Kokkinakis (6-3 6-0), il tedesco Struff (6-3 6-4), l'americano Ben Shelton (7-6, 6-1) e ai quarti ha battuto il ceco Lehecka (6-3, 6-3).

Dall'altra parte della rete troverà Carlos Alcaraz, 20 anni, che ha eliminato dal tabellone di Indian Wells 2024 il sanremese Matteo Arnaldi (6-7, 6-0, 6-1), il canadese Felix Auger-Aliassime (6-2,6-3), l'ungherese Fabian Marozsan (6-3,6-3) e, ai quarti, il tedesco Alexander Zverev (6-3, 6-1), al termine di un incontro che è stato sospeso al terzo giorco del primo set dopo l'invasione di uno sciame di api che ha costretto i tennisti a lasciare il campo visibilmente preoccupati. Il gioco è ripreso dopo 2 ore.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz vedono l'azzurro in vantaggio per 4-3 e vincitore degli ultimi 2 confronti, entrambi nel 2023, la semifinale del Masters 1000 di Miami e la semifinale dell'Atp 500 di Pechino.

Il 18 marzo 2023 fu Alcaraz, poi vincitore del torneo, ad avere la meglio su Sinner in semifinale a Indian Wells con il punteggio di 7-6, 6-3. Jannik andrà a caccia della rivincita.

Sinner-Alcaraz, semifinale Indian Wells 2024:l'orario e dove vederla in tv

La semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si gioca sabato 16 marzo. L'orario è attualmente da confermare, se fosse la prima sfida in programma i giocatori scenderebbero in campo alle 20.

L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.