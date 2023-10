TENNIS/ATP 500 PECHINO

Sinner, impresa da record a Pechino: batte Alcaraz e va in finale da numero 4 al mondo

L'altoatesino vince in 2 set la semifinale contro il numero 2 del ranking e ora è in quarta posizione nel ranking Atp. Il miglior risultato di sempre per un italiano con Panatta nel 1976