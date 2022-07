Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Oggi, domenica 3 luglio, a Wimbledon, negli ottavi di finale, il terzo atto di quello che è sempre più un classico del tennis. I due giovani campioni, che si sono sfidati per la prima volta in un Challenger in Spagna, si troveranno nuovamente uno contro l'altro.

Sinner, che ha perso l'ultimo confronto a Parigi-Bercy, ha una grande occasione di rivincita in un match che vale l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Dopo essersi mostrato in grande spolvero contro Isner, si troverà a dover fare i conti contro un avversario che a sua volta sta mostrando tutto il suo valore anche sull'erba.

Wimbledon, Sinner-Alcaraz: dove vederla in tv

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, domenica 3 luglio, con orario di inizio stimato le 15.45.

Wimbledon 2022, il terzo Slam della stagione, viene trasmesso in diretta TV e in streaming in esclusiva da Sky su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport. Si potrà seguirle l’evento in diretta streaming su Sky Go e NOW.