Us Open: Sinner fuori con Alcaraz dopo una partita epica

Us Open, Sinner si ferma ai quarti. Sconfitto 3-2 dopo una maratona di 5 ore da Alcaraz. che vince 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3. Jannik e Carlos hanno regalato una grande pagina di tennis. L'azzurro ha ceduto il 1° set 6-3 e vinto il tie break del 2° e del 3°. Applausi per il giovanissimo talento azzurro, che purtroppo ha anche sprecato un match point sul 5-4 nel quarto set, prima di dare il via alla rimonta dello spagnolo.

L'altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo in una partita leggendaria (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open) e non riesce a conquistare la sua prima semifinale in un Slam. Impresa che riesce invece ad Alcaraz che nel penultimo atto di Flushing Meadows affronterà l'americano Tiafoe, vittorioso ai quarti contro Rublev.