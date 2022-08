Sinner-Aliassime oggi, Atp Masters 1000 Cincinnati: dove vederla in tv e in diretta streaming

Un altro match da non perdere. All'una di venerdì 19 agosto Jannik Sinner scenderà in campo contro Felix Auger-Aliassime. Il campione altoatesino, reduce della netta vittoria nel turno precedente contro Kecmanovic, si prepara a sfidare il canadese Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati.

Atp Cincinnati, Sinner-Aliassime-: dove vederla in tv

L'Atp Masters 1000 di Cincinnati offrirà a Jannik Sinner un'occasione di rivincita su Felix Auger-Aliassime visto che nell'unico precedente, a Madrid, il canadese si era imposto. L'incontro in programma oggi, venerdì 19 agosto, è il quarto in programma sul Grand Stand. Non inizierà prima dell'una ora italiana.

L'incontro sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action e in streaming su SkyGo e NOW.