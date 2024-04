Il grande cuore di Sinner, a Montecarlo si allena con il tennista disabile: "Non lo dimenticherò mai"

Tra un allenamento e l'altro Jannik Sinner ha anche trovato il modo di realizzare il sogno di un suo fan. A poche ore dal debutto nel Masters 1000 di Montecarlo, l'azzurro si è concesso qualche palleggio con Arthur Delaye, un giovane tennista francese affetto da paralisi cerebrale. È stato proprio Delaye a condividere sui suoi canali social alcuni post che documentano il gesto gentile del campione altoatesino. "La magia ha funzionato di nuovo. Nonostante l’handicap, credi sempre nei tuoi sogni. Allenamento leggendario con Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità" ha scritto il giovane tennista.

"Che grande momento per me, come giocatore con disabilità, condividere il campo con un giocatore così leggendario" si legge in un post pubblicato su Instagram. "Ricorderò questo giorno per il resto della mia vita. Ringrazio anche il mio fantastico coach che mi supporta nel realizzare tutti questi sogni. Nonostante la disabilità credo sempre nei miei sogni".