Sinner, il grande dispiacere per la rinuncia agli Internazionali d'Italia: "Al Roland Garros solo al 100%"

"Non sarà semplice arrivarci senza aver giocato Roma, ma vediamo. A Parigi giocherò comunque solo se sarò al 100%, se c'è un mezzo dubbio vedremo". Jannik Sinner è costretto a guardare avanti, incassando con lucidità la delusione per il problema all'anca che l'ha costretto a rinuciare agli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 di casa che si gioca al Foro Italico dal 7 al 19 maggio.

"Ora l'obiettivo principale della stagione è andare alle Torino Atp Finals per poter tornare a giocare davanti al pubblico italiano. Diciamo che sono in una buona posizione", ha detto Jannik, sottolineando così i risultati raggiunti sinora in questa stagione, che l'ha visto salire sino alla posizione numero 2 del ranking Atp con la vittoria del suo primo Slam in carriera, l'Australia Open 2024. In questa seconda parte del 2024 ci saranno, inoltre, Wimbledon, le Olimpiadi di Parigi e gli Us Open.

"Non voglio entrare troppo nei dettagli, diciamo che c'è qualcosa che non va all'anca", ha detto riguardo al suo problema. "La situazione è comunque sotto controllo e se non dovesse essere curata al 100% mi fermerò un altro po', non ho fretta. Anche se fa male non giocare, curare il corpo è molto più importante che tutto il resto".

"Anche in futuro ci saranno momenti di difficoltà. Certi infortuni si possono prevenire, altri no. Finora abbiamo fatto un grande lavoro. Lo scorso anno non ho avuto infortuni, quest'anno pure finora. Impariamo e andiamo avanti, dobbiamo gestire meglio le situazioni. Non possiamo essere perfetti, io vorrei giocare in tutti i tornei".

"Il riposo è molto importante, anche per la parte mentale. Dopo Montecarlo non ho toccato la racchetta per cinque giorni, quando sono arrivato a Madrid mi sono sentito bene, ma poi la situazione è peggiorata. Ero io il primo a dire di voler venire qui, ma non la vedo come una sconfitta. Ci saranno però delle cose che possiamo fare meglio", ha concluso Jannik, che aveva iniziato la conferenza stampa, a Roma, dicendo che "fa male non esserci, non solo a me ma anche ai tifosi, ma succede e bisogna accettarlo. Ho solo 23 anni e speriamo di poter giocare qui altri 15 anni", ha detto Sinner.

"La telefonata di Jannik è stata una coltellata, anche a freddo, perché sembrava che tutto fosse rientrato. Gli fa però onore essere qui. Doveva essere la sua festa, la prima volta dopo 47 anni che un italiano sarebbe stato il vero favorito del torneo. L'obiettivo suo e del tennis italiano è di medio termine per lasciare il segno, quindi credo che la scelta, per quanto dolorosa, è quella giusta. Siamo fiduciosi, ce l'ha insegnato lui per primo, che dalle sconfitte si deve trovare la forza per ripartire più forte di prima", ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi.

Binaghi ha parlato anche di Matteo Berrettini: "Ha avuto una brutta tonsillite, ma si sta allenando già qui a Roma, seppur non al Foro Italico, sta recuperando le forze ma gli ho detto che lo aspetteremo fino all’ultimo momento".

Su Musetti, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha detto: "Ritroviamo un grande giocatore, una grande speranza. Speriamo che il torneo di Cagliari gli abbia dato anche quel quid che gli era mancato a inizio anno e che gli permetta di giocare un grande torneo qui a Roma".

Sinner al termine della conferenza stampa ha ricevuto il premio di atleta dell’anno per il 2023 dall’associazione della stampa estera e ha salutato i tifosi firmando anche numerosi autografi.