Sinner batte il cavallo pazzo Kyrgios: ora i quarti di finale

Il solidissimo Sinner batte il 'cavallo matto' Nick Kyrgios. Oggi, martedì 29 marzo, non è mancato lo spettacolo nell'ottavo di finale del Masters 1000 di Miami. Alla fine a trionfare, anche grazie alla sua proverbiale capacità di mantenere la calma, è il campione altoatesino che riesce ad avere la meglio sull’australiano che vive una di quelle giornate dove il suo talento non riesce a far quadrare i conti con la sua testa.

Sinner batte Kyrgios: la partita

Sinner ha avuto la meglio su Kyrgios in 2 set in un'ora e 38 mimuti di gioco in 7-6,6-3. Il primo set è, come da previsione, combattuto ed equilibrato. I due tennisti si giocano la vittoria al tie-break dove Sinner, lucidissimo, riesce ad avere la meglio. Poco prima Kyrgios, che stava continuando a parlare, veniva prima richiamato dall'arbitro e poi punito con un punto di penalità.

Invece di calmarsi nella pausa dei dopo set polemizzava ancora con l'arbitro Bernardes che, dopo avergli visto spaccare la racchetta, gli dava un game di penalità.

Sinner di fronte a tutto ciò continuava a giocare la sua partita, continuando a tenere il suo turno di battuta e portandosi a casa un match che poteva presentare più di un insidia, riuscendo a fermare il tentativo di rimonta dell'avversario quando sul 4-3 aveva cercato di prendersi il break, dopo averlo costretto ai vantaggi.

Il nostro portacolori, però, spegneva ogni resistenza con 3 ace, prima di chiudere con un ottimo 6-3.