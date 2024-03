Sinner doma Shelton a Indian Wells: vittoria in 2 set, nei quarti sfida Lehecka

Jannik Sinner ha sconfitto Ben Shelton agli Atp di Indian Wells 2024 per 7-6 (4), 6-1 ottenendo la sua 18esima vittoria consecutiva. Il campione altoatesino, 22 anni, accede così ai quarti di finale del torneo dove affronterà Jiri Lehecka.

Per raggiungere la sua 18esima vittoria consecutiva Sinner ha dovuto giocare un grande incontro per contere e poi piegare il talentuoso giovane americano. Jannik, dopo aver rischiato di subire il break mentre il punteggio era sul 2-2, nel primo set riesce poi a piazzare il break del 3-2, ma Shelton piazza il controbreak e i due se la giocano al tie-break. Sinner vince 7-4, ma la prima partita è stata molto combattuta ed è durata un'ora e dieci. Shelton, però, paga lo sforzo nel secondo set dove crolla per 6-1.

Giovedì 14 marzo, in orario da definire, Jannik Sinner sfiderà, nei quarti di finale di Indian Wells 2024, Jiri Lehecka che ha avuto la meglio su Tsitsipas. Supera il turno anche Carlos Alcaraz che si impone sull'ungherese Fabian Marozsan per 6-3, 6-3. Ora lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, dovrà affrontare nei quarti Alexander Zverev. Il vincente giocherà contro chi avrà avuto la meglio tra Sinner e Lehecka.