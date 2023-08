Atp Toronto, Sinner batte Berrettini e vola agli ottavi

È Jannik Sinner a vincere il derby italiano con Matteo Berrettini all'Atp Toronto. L'altoatesino ha avuto la meglio sul romano in 2 set dopo 1 ora e 30' di gioco con i parziali di 6-4, 6-3. Per vincere questo primo confronto inedito contro l'amico e compagno di nazionale , Sinner ha dovuto superare le difficoltà del primo set, in particolare dei primi 40' di gioco, quando sembrava Berrettini il favorito.

The Hammer, però, non è riuscito a sfruttare sette palle break, 5 nello stesso game e alla fine, al decimo gioco, ha pagato due doppi falli che sono valsi a Sinner il break decisivo. Nel secondo set Berrettini non è riuscito a reagire al primo set perso e si è fatto subito breakkare da Sinner che poi ha vinto anche la seconda partita e l'incontro, conquistando gli ottavi dell'Atp Masters 1000 di Toronto.

Sinner, al termine, ha espresso tutta la sua soddisfazione: È stata una partita difficile, con Matteo ci conosciamo benissimo. Ho cercato di fare il mio tennis, ma non c'era tanto ritmo ed è stato difficile. Lui ha servito benissimo, io sono riuscito a vincere i punti nei momenti chiave, soprattutto nel primo set. Sono stato in difficoltà. Spero che Matteo abbia risolto i problemi fisici".