Sinner-Berrettini, Wimbledon 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Super sfida per gli appassionati di tennis. Al secondo turno di Wimbledon 2024, mercoledì 3 luglio, Sinner, numero 1 al mondo sfida Berrettini. Nel primo turno il numero 1 al mondo ha avuto la meglio su Yannick Hanfmann in 4 set, mentre il romano ha superato Fucsovics con il punteggio di 7-6 6-2 3-6 6-1 superando anche un problema alla schiena.

Sarà un match tutto da seguire. Sinner ha recentemente vinto in Germania, ad Halle, il suo primo titolo Atp sull'erba. Berrettini è uno dei più grandi erbivori della storia del tennis dato che sul verde vanta 29 successi e 5 sconfitte.

Berrettini negli ultimi quattro anni ha trionfato in tre tornei sull'erba, due volte al Queen's e una a Stoccarda e nel 2021 è stato il primo italiano nella storia a giocare la finale di Wimbledon venendo sconfitto da Novak Djokovic. Qualche settimana fa è arrivato in finale proprio a Stoccarda dove è stato battuto da Jack Draper. Nell'unico precedente nel Masters 1000 di Toronto, nel 2023, Sinner si impose sul cemento in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-3.

Sinner-Berrettini, secondo turno Wimbledon 2024: l'orario e dove vedela in diretta

Il match del secondo turno di Wimbledon 2024 tra Matteo Berrettini e Jannik SInner si gioca mercoledì 3 luglio come terzo match sul Campo Centrale dalle ore 14:30, dopo Muller-Medvedev e Osaka-Navarro.

Sinner-Berrettini non inizierà prima delle 17:45 e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.