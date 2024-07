Sinner batte un super Berrettini a Wimbledon: derby indimenticabile tra i due campioni azzurri  

Spettacolo sul Campo Centrale di Wimbledon nel derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 3 luglio, il numero 1 al mondo ha avuto la meglio sul romano con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 7-6 in tre ore e 42 minuti di gioco.

Questa sfida, che è già consegnata negli annali del tennis italiano, ha messo in mostra tutta la forza di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini che ha sfoderato la forma dei tempi migliori, quella che gli permise di arrivare in finale ai Championships nel 2021, quando si arrese soltanto a Novak Djokovic.

Il cammino di Matteo Berrettini in questa edizione sarebbe stato decisamente più lungo se non avesse incontrato sulla sua strada, già al secondo turno, Jannik Sinner.

Il pubblico ha tifato per entrambi i contendenti che hanno offerto un tennis di altissimo livello con una partita in cui tre set su quattro decisi al tie-break.

Il primo spareggio ha visto Sinner prevalere per 7-3 e vincere la prima partita dopo 51 minuti. Anche il secondo set ha premiato la freddezza di Sinner che prima trova subito il contro-break rispondendo al 4-3 di Berrettini, poi si porta sul 2-0 vincendo per 7-4. Berrettini, però, resta aggrappato alla partita e domina il terzo set per 6-2.

Il quarto set certifica il ritorno di Berrettini ad altissimi livelli, anche se alla fine a superare il turno sarà Sinner. Il romano al terzo game riesce a piazzare il break, ma Jannik ancora una volta riesce a piazzare subito il controbreak.

La sfida si decide al tie-break grazie al successo di Sinner per 7-4, ma a vincere sul Centrale di Wimbledon è stato tutto il tennis italiano, sempre più applaudito anche sui campi d'erba più famosi del mondo.

Ready for this one? 🍿



Compatriots Jannik Sinner and Matteo Berrettini meet for a Centre Court showdown 🇮🇹#Wimbledon pic.twitter.com/TMWx8xpKaI — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024

