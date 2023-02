Sinner-Bonzi, Atp 500 Rotterdam: quando e dove vederla in diretta tv e in streaming

Primo match per Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam. Il campione altoatesino, reduce dal successo all'Atp 250 di Montpellier che l'ha fatto risalire alla posizione numero 14 del ranking ATP, mercoledì 15 febbraio affronta il transalpino Benjamin Bonzi.

Una sfida in cui parte da favorito: il vincente sfiderà chi supererà il turno tra Tsitsipas e Ruusuvuori. In calendario potrebbe esserci quindi subito una rivincita dell'ottavo di finale dell'Australian Open, dove il campione ellenico riuscì al quinto set a spegnere le concrete speranze di rimonta dell'azzurro.

Atp 500 Rotterdam, Sinner-Bonzi: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Bonzi, primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam, è in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 11.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.