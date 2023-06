Atp Halle 2023, Sinner-Bublik oggi: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere. Oggi, venerdì 23 giugno, alle ore 12.00, Jannik Sinner sfida il kazako Alexander Bublik per un posto in semifinale, sull'erba dell'Atp 500 di Halle.

L'altoatesino, reduce dalla bella vittoria di ieri negli ottavi nel derby contro Sonego, dove è riuscito a rimontare lo svantaggio di un set, la scorsa settimana aveva superato Bublik a ‘s-Hertogenbosch con un netto 6-4, 6-2.

Atp Halle, Sinner-Sonego: orario e diretta tv

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp 500 di Halle tra Sinner e Bublik è il primo di giornata all'Owl Arena e inizierà alle ore 12.

Gli appassionati potranno seguirlo in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming su SuperTennix (se abbonati, gratis per tesserati FITP) e su Sky Go (se abbonati Sky).