Atp ‘s-Hertogenbosch 2023, Sinner-Bublic: dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner è pronto per tornare in campo. Mercoledì 14 giugno farà il suo esordio stagionale sull'erba nel torneo Atp ‘s-Hertogenbosch per cui ha avuto una wild-card dopo la precoce eliminazione al Roland Garros.

L'altoatesino deve riscattarsi dopo le delusioni degli ultimi due tornei sulla terra rossa, a Roma e a Parigi per avere buoni segnali per questa stagione erbivora, che proseguirà al Queen's e a Wimbledon.

's-Hertogenbosch 2023, Sinner-Bublic: dove vederlo in tv e in streaming

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp S-Hertogenbosch 2023 tra Sinner e Bublic si disputa mercoledì 14 giugno non prima delle ore 14.30.

Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis e in diretta streaming su Tennis Tv e SuperTennix.