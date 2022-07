Sinner-Carballes Baena, Atp Umago 2022:dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo oggi, venerdì 29 luglio, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Umago. Il campione altoatesino, numero 10 al mondo e numero 2 del seeding, affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Atp 250 Umago, Sinner-Roberto Carballes Baena: dove vederla in tv

Sinner-Carballes Baena, quarto di finale dell'Atp 250 di Umago, sarà il secondo match del programma di oggi dell'Atp 250 di Umago e inizierà non prima delle 17.20. I due tennisti, che si sfidano sulla terrarossa sul Goran Ivanisevic Stadium, si giocheranno un posto in semifinale. L'incontro sarà trasmesso in tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e su Sky Sport Tennis). arà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennis.it. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e su Supertennix.