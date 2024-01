Tennis, come cambia la classifica Atp dopo la vittoria di Sinner degli Australian Open

È uno dei lunedì mattina più attesi dell'anno, quello che segue la finale dell'Australian Open. Questa settimana, la classifica Atp, che viene aggiornata ogni lunedì, infatti, è cambiata grazie ai risultati del primo Slam della stagione.

Jannik ieri, trionfando alla Rod Laver Arena di Melbourne, ha vinto il suo primo torneo Major e ha conquistato 2.000 punti. L'altoatesino resta numero 4 del mondo con 8.310 punti, ma è a sole 455 lunghezze da i Daniil Medvedev, numero 3 e a 1.545 dal numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Possono festeggiare per i propri miglioramenti in classifica anche Matteo Arnaldi, che si è arreso al secondo turno a De Minaur, ma è entrato per la prima volta in top-40 e Flavio Cobolli, che ha raggiunto il terzo turno ed è entrato tra i top-80.

In Australia sono arrivate soddisfazioni anche per Giulio Zeppieri, che ha guadagnato 23 posizione ed è a ridosso della top-100. Il romano, proveniente dalle qualificazioni, al secondo turno stava riuscendo nell'impresa di superare Norrie ed era in vantaggio di 2 set, prima di subire il ritorno del britannico.

Ranking Atp, 29 gennaio 2024: la top 20

1 (=0) Novak Djokovic (SRB) 9.855 punti

2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 9.255

3 (=0) Daniil Medvedev 8.765

4 (=0) Jannik Sinner (ITA) 8.310

5 (=0) Andrey Rublev 5.050

6 (=0) Alexander Zverev (GER) 5.030

7 (+1) Holger Rune (DEN) 3.685

8 (+1) Hubert Hurkacz (POL) 3.540

9 (+3) Taylor Fritz (USA) 3.195

10 (-3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.025

11 (=0) Alex de Minaur (AUS) 2.970

12 (-1) Casper Ruud (NOR) 2.965

13 (=0) Grigor Dimitrov (BUL) 2.785

14 (+3) Frances Tiafoe 2.060

15 (-1) Tommy Paul (USA) 2.050

16 (=0) Ben Shelton (USA) 2.225

17 (+2) Adrian Mannarino (FRA) 1.920

18 (-3) Karen Khachanov 1.910

19 (+3) Cameron Norrie (GBR) 1.820

20 (-2) Nicolas Jarry (CHI) 1.810

Ranking Atp, 29 gennaio 2024: gli italiani

1 (4, =0) Jannik Sinner 8.310 punti

2 (26, +2) Lorenzo Musetti 1.480

3 (38, +3) Matteo Arnaldi 1.111

4 (46, =0) Lorenzo Sonego 1.010

5 (76, +24) Flavio Cobolli 738

6 (101, +1) Fabio Fognini 605

7 (110, +23) Giulio Zeppieri 559

8 (114, +3) Luca Nardi 548

9 (124, +1) Matteo Berrettini 512

10 (135, -7) Luciano Darderi 491

11 (148, +5) Andrea Vavassori 426

12 (155, +16) Matteo Gigante 412

13 (163, -8) Andrea Pellegrino 397

14 (197, +1) Federico Gaio 313

15 (198, -19) Mattia Bellucci 313

16 (200, +16) Marco Cecchinato 308

17 (201, -5) Stefano Travaglia 308

18 (207, -13) Francesco Passaro 296

19 (209, -2) Franco Agamenone 293

20 (216, +12) Stefano Napolitano 284