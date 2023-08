Sinner, dopo il trionfo un compleanno amaro: subito fuori a Cincinnati

Risultato a sorpresa all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di domenica 13 agosto al Masters 1000 di Toronto, il titolo più importante sinora conquistato in carriera, oggi, mercoledì 16 agosto è stato eliminato da Dusan Lajovic.

Il serbo, numero 66 al mondo, ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale con il puntaggio di 6-4 7-6 (4) in 2 ore e 5 minuti. Sinner, che ha pagato la stanchezza accumulata la scorsa settimana, non ha così potuto festeggiare il suo 22esimo compleanno con il risultato che si sarebbe aspettato. Jannik, che non è riuscito a giocare sui suoi ritmi, ha pagato a caro prezzo l'unica palla break concessa, nel settimo gioco, nel primo set, che si è chiuso 6-4 per il rivale.

Lajovic ha meritato nel secondo set riuscendo ad annullare tre palle break nel secondo gioco e poi ha avuto la meglio al tie-break, dove è riuscito ad annullare anche lo svantaggio iniziale di un mini-break.

Sarà Lajovic a giocare contro Fritz, che ha eliminato Sonego agli ottavi (6-4, 7-6). Oggi anche Musetti si è arreso a Medvedev (6-3, 6-2). L'Atp Masters 1000 di Cincinnati è finito per gli italiani. Ora l'obiettivo è rifarsi agli Us Open.