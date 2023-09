Coppa Davis, Sinner salta la fase gironi a Bologna: è ufficiale

La notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Jannik Sinner non parteciperà alla fase a gironi di Coppa Davis a Bologna. "Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. È sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo", ha scritto l'altoatesino sui suoi canali social.

L'Italia di capitan Volandri, che esordirà all'Unipol Arena di Bologna mercoledì 13 settembre contro i campioni in carica del Canada, vista anche l'assenza di Matteo Berrettini per infortunio, si affiderà a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per le sfide di settembre, infatti, Volandri ha rinunciato a Fabio Fognini.