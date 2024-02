Sinner-De Minaur, finale Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta

Ultima sfida per Jannik Sinner di una settimana piena di soddisfazioni. L'altoatesino, domenica 18 febbraio, sfida Alex de Minaur in finale all'Atp 500 di Rotterdam. In caso di trionfo Jannik sarà numero 3 della classifica Atp già lunedì 19. In caso di sconfitta, invece, entrerà in top-3 da lunedì 26 febbraio.

I sei precedenti sono tutti a favore di Sinner che, però, non dovrà sottovalutare De Minaur, capace nei quarti di superare Rublev e in semifinale di avere la meglio su Dimitrov.

Sinner-De Minaur, finale Atp 500 Rotterdam: l'orario e dove vederla in tv

La finale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Sinner e De Minaur è in programma domenica 18 febbraio alle ore 15.30 e sarà trasmessa in diretta su su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.