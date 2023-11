Sinner-De Minaur oggi, Atp Parigi-Bercy: dove vederla in diretta tv (Sky e Now)

Nemmeno il tempo di festeggiare e Sinner deve subito tornare in campo. Dopo essersi imposto in 3 set contro l'americano McDonald, in un match si è chiuso alle 2.37 del mattino, Jannik affronta, oggi, giovedì 2 novembre, l’australiano Alex De Minaur, reduce da una bella vittoria contro Murray, all'esordio, e dal successo contro Lajovic al secondo turno.

Sinner, visto il periodo di forma e i precedenti, 5 vittorie su 5, è favorito per il passaggio del turno. Se riuscirà a superare l'ostacolo De Minaur, nei quarti troverà chi avrà avuto la meglio tra Van de Zandschulp e Rublev, che ha battuto la scorsa settimana in semifinale all'Atp Vienna, dove ha poi conquistato il suo decimo titolo Atp.

Sinner-De Minaur, Atp Parigi-Bercy: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valida per gli ottavi di finale dell'Atp Parigi-Bercy, è il quarto incontro sul campo principale, dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 17.00. Sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (212) e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

