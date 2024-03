Sinner-Dimitrov finale Miami 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

Spettacolo imperdibile all'Atp Masters 1000 di Miami. Domenica 31 marzo si gioca la finale con Jannik Sinner che sfida Grigor Dimitrov. Jannik, dopo aver travolto in semifinale Daniil Medvedev in un'ora e nove minuti di gioco, troverà dall'altra parte della rete il bulgaro che si è imposto in tre set su Zverev (6-4, 6-7, 6-4).

Dimitrov, 32 anni, attuale numero 12 Atp, sarà un avversario da non sottovalutare, visto che è stato numero 3 del ranking e vincitore di 9 titoli Atp e delle Atp Finals 2017. In carriera è stato semifinalista agli Australian Open, a Wimbledon e agli US Open.

In questa che è a tutti gli effetti una seconda giovinezza ai quarti di finale dell'Atp di Miami 2024 nei giorni scorsi ha nettamente battuto il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2, 6-4.

Proprio grazie a questo risultato Sinner, in caso di trionfo a Miami, diventerebbe numero 2 al mondo scavalcando lo spagnolo con cui aveva perso in semifinale a Indian Wells. Per Sinner, però, battere questo Dimitrov non sarà facile anche se l'azzurro è in vantaggio nei precedenti per 2-1 grazie alle vittorie ottenute lo scorso anno a Miami (6-3, 6-4) e a Pechino (6-4, 3-6, 6-2).

Sinner-Dimitrov, finale Miami 2024:l'orario e dove vederla in tv

La finale tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov del torneo Atp Masters 1000 di Miami 2024 si gioca domenica 31 marzo, non prima delle ore 21. L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.