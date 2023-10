Sinner-Dimitrov oggi, Atp Pechino 2023: a che ora e dove vederla in diretta tv

Un nuovo importante incontro per Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Oggi, lunedì 2 ottobre, l'altoatesino, nei quarti di finale sul veloce indoor, sfida Grigor Dimitrov. Il vincente se la vedrà in semifinale contro chi avrà la meglio tra Alcaraz e Ruud. Jannik è reduce dalle convincenti vittorie contro Daniel Evans (6-4 6-7 6-3) e Nishioka (6-2 6-0), è favorito, ma troverà un avversario che sta attraversando un buon momento come testimoniano i successi contro Mackenzie McDonald e Holger Rune.

I precedenti sono in perfetta parità: 1-1. Sinner, dopo la sconfitta gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma del 2020 per 4-6 6-4 6-4, ha avuto la sua rivincita nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami del 2023 (6-3 6-4).

Sinner-Dimitrov: l'orario e la diretta tv

L'incontro tra Sinner e Dimitrov, in programma oggi, lunedì 2 ottobre, chiude la giornata sul campo "Diamond" e inizierà alle ore 15.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).