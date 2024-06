Sinner-Dimitrov, oggi Roland Garros 2024: dove vederla in diretta tv

Incontro importante oggi, martedì 4 giugno, per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il campione azzurro, torna in campo per giocare i quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Quattro i precedenti, tre a favore di Sinner. La loro sfida più recente risale a qualche mese fa, quando Jannik, battendo Dimitrov in finale a Miami, vinse il Masters 1000 in Florida e divenne numero 2 al mondo.

Sinner-Dimitrov oggi, Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, martedì 4 giugno, dei quarti di finale del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si gioca sul Philippe Chatrier non prima delle 13:45, al termine dell'incontro dei quarti di finale tra Gauff e Jabeur.

Sinner-Dimitrov sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport e sarà visibile in streaming per gli abbonati su Now, Discovery Plus e SkyGo.

Il vincente affronterà in semifinale il vincente dell'altro quarto di finale che si giocherà nella serata di oggi. Alle 20:15 inizierà la partita tra Alcaraz e Tsitsipas.