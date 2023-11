Sinner-Djokovic, Atp Finals 2023: a che ora e dove vederla in diretta tv

Torino e tutta Italia si preparano per assistere alla grande sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle Atp Finals 2023. Entrambi, domenica 12 novembre, hanno iniziato il torneo del Maestri nel migliore dei modi con un esordio vincente nel gruppo verde. L'azzurro, 22 anni, numero 1 d'Italia e numero 4 della classifica Atp, ha battuto in 2 set il greco Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic, 36 anni, in serata, dopo una lunga battaglia durata più di 3 ore, ha avuto la meglio al terzo set contro il 20enne danese Holger Rune e grazie a questo risultato ha messo a segno un altro record assoluto nella sua straordinaria carriera. Chiuderà il 2023 da numero 1 al mondo e sarà l'ottava stagione conclusa in prima posizione.

Sinner-Djokovic, Atp Finals: dove vederla in tv

Sinner-Djokovic riserverà al vincitore la possibilità di accedere matematicamente alle semifinali. Sono tre i precedenti tra Jannik e Nole, tutti a favore del campione serbo. La prima sfida risale al Masters 1000 di Montecarlo, nel 2021, la seconda è il quarto di finale di Wimbledon del 2022, quando Sinner si fece recuperare da un vantaggio di 2-0, l'ultima la semifinale di Wimbledon di quest'anno, con vittoria di Djokovic per 6-3, 6-4, 7-6.

L'incontro si giocherà martedì 14 novembre non prima delle ore 21.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.