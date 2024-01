Straordinario Sinner, elimina Djokovic: è in finale all'Australian Open

Grande impresa di Jannik Sinner. L'azzurro oggi, venerdì 26 gennaio, ha battuto in semifinale Novak Djokovic in 4 set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3.

Sinner è così per la prima volta in finale in un torneo del Grande Slam e domenica 28 gennaio giocherà per il suo prestigiosissimo titolo contro il vincente della semifinale tra Medvedev e Zverev.

+++ notizia in aggiornamento +++