Sinner-Djokovic, l'imperdibile finale delle Atp Finals 2023

Sarà Jannik Sinner - Novak Djokovic la finale delle Atp Finals 2023. Oggi, sabato 18 novembre, Jannik nella sessione pomeridiana ha battuto nella prima seminfinale in 3 set, il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-1. Djokovic, nella sessione serale ha battuto in 2 set Carlos Alcaraz.

Al Pala Alpitour di Torino è andata in scena un'altra giornata memorabile per un'Italia sempre più appassionata di tennis. Tra cori, maglie arancioni, parrucche e cartelloni, Jannik Sinner non ha deluso le aspettative, ormai sempre più alte e ha fatto quello che gli chiedevano un po' tutti e che qualcuno aveva anche scritto su uno dei tantissimi cartelloni che hanno contribuito a regalare all'impianto torinese un'atmosfera sempre più magica.

"Jannik, regalaci la finale" e lui l'ha fatto, cogliendo la terza vittoria consecutiva su Daniil Medvedev. Prima dei successi a Pechino e Vienna era il russo a essere la bestia nera del nostro, ora i ruoli si sono decisamente capovolti.

"Da quando sono arrivato qui ho sentito un'energia incredibile, questa energia che mi state dando è pazzesca. Grazie mille", ha detto alla fine, ringraziando il pubblico, tutto in piedi, per un'altra meritatissima standing ovation.

Jannik nel primo set è riuscito a scavare subito il break di vantaggio cogliendo il 3-1, per poi andare a chiudere i conti sul 6-3. Il secondo set è stato, come annunciato, una vera e propria battaglia, che ha visto il russo prevalere al tie-break. Nel terzo set Jannik sale in cattedra, conquista subito il break del 2-0, poi prende anche il secondo, sul 5-1, dopo 3 palle break, scatenando la festa al Pala Alpitour.

Djokovic, numero 1 al mondo, nella sessione serale, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-2, in un'ora e 28 minuti. Djokovic, numero 1 al mondo, nella sessione serale, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-2, in un'ora e 28. "Oggi sono arrivati i miei bambini e mi hanno mandato la forza per continuare a spingere stasera, dato che è sempre molto difficile lasciarli per settimane e mesi. Sono contento che loro sono qui, hanno preso un paio di giorni da scuola spero che non avrò problemi come genitore quando torno a Belgrado (ride, ndr). Questa è la quarta volta che gioco con Carlitos, è incredibile come difende e attacca. Le prime partite qui sono stato più tempo di tutti i semifinalisti. Oggi ho finito la partita in 2 set, la partita è cambiata quando ho fatto il break del 4-3, ho servito bene, da lì la partita è stata perfetta", ha detto Djokovic nell'intervista davanti al pubblico.

Domani, domenica 19 novembre, non prima delle ore 17, si giocherà la finale. Sinner e Djokovic si affronteranno nuovamente davanti al pubblico del Pala Alpitour e a milioni di spettatori in tutta Italia (diretta su Rai 2 in chiaro e per gli abbonati su Sky) dopo la memorabile vittoria ottenuto da Sinner nei gironi.

Il sogno di Sinner di diventare il primo italiano a vincere le Atp Finals continua, per farcela dovrà battere nuovamente Djokovic che punta al suo settimo successo nelle Atp Finals.