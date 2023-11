Coppa Davis, super Sinner in semifinale batte Djokovic: 1-1 Italia-Serbia

Jannik Sinner batte Novak Djokovic. Il tennista azzurro, numero 4 al mondo, dopo più di 2 ore e mezza batte 2 a 1 il numero 1 al mondo, nel secondo singolare di Italia-Serbia, semifinale di Coppa Davis che si disputa oggi, sabato 25 novembre a Malaga.

Grazie a questo successo l'Italia pareggia 1-1 con la Serbia. Il doppio sarà decisivo dopo la sconfitta di Musetti con Kecmanovic. Jannik sorride, avendo anche annullato 3 match-point, prendendosi una bella rivincita dopo la sconfitta di domenica 19 novembre in finale alle Atp Finals. Sinner aveva battuto Nole, per la prima volta in carriera, proprio a Torino, nella fase a gironi, martedì 14 novembre. Anche questo match è stato un'altalena di emozioni, un vero e proprio giro sulle montagne russe del tennis, sempre più amato dagli italiani.

Djokovik vince le Atp Finals 2023, a Torino Sinner è diventato campione

Jannik ha vinto il primo set per 6-2, poi è stato bravo a non accusare la reazione di Djokovic che nel secondo set ha restituito il colpo vincendo con lo stesso punteggio. Dopo 2 ore e mezza di battagli il momento clou è arrivato nel corso del decimo gioco del terzo set. Sinner sotto 0-40, ha annullato 3 match-point al campione serbo, tenendo in vita la partita e le speranze azzurre di conquistare la Coppa Davis, vinta una sola volta nella storia, nel 1976, in Cile, da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con capitano non giocatore Nicola Pietrangeli.

"Siamo contenti di essere ancora nella competizione. C'è un doppio molto difficile, ma continuiamo a lottare", ha detto al termine. Un'intervista veloce, prima di fare una doccia per poi tornare in campo. Jannik dovrà combattere ancora contro il doppio serbo, con il torinese Lorenzo Sonego al suo fianco, contro Djokovic e Kecmanovic, per conquistare la finale di Coppa Davis, domenica 26 novembre, alle ore 16, contro l'Australia.