Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Sarà nuovamente Sinner-Djokovic. La supersfida, che è diventata un vero e proprio classico negli ultimi mesi del 2023, deciderà uno dei finalisti del primo torneo del Grande Slam del 2024, l'Australian Open. Sinner, che ha avuto la meglio su Rublev nei quarti, sinora non ha concesso neppure un set ai suoi avversari.

Dall'altra parte della rete ritroverà Nole, vincitore di 24 Slam in carriera e di 10 Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), che nel suo quarto ha avuto la meglio sull'americano Taylor Fritz in 4 set dopo quasi 4 ore di gioco.

Il campione serbo, numero 1 al mondo, contro Sinner punta a vendicare la sconfitta subita nel singolare, in semifinale, in Coppa Davis. L'altoatesino, numero 4 della classifica Atp, che si è preso la soddisfazione di trascinare l'Italia alla conquista dell'Insalatiera, vuole ora conquistare il suo primo Slam in carriera.

Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: l'orario e dove vederla in tv

Le semifinali degli Australian Open 2024 si disputano venerdì 26 gennaio. La prima è in programma non prima delle 4.30 ora italiana, la seconda non prima delle 9.30. Sembra decisamente probabile che Sinner-Djokovic giocheranno nella sessione serale, quando in Italia sarà mattina, ma l'orario deve essere al momento ancora ufficializzato.

Sinner-Djokovic, semifinale degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.