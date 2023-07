Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2023: orario e diretta tv

Il grande giorno sta per arrivare. Venerdì 14 luglio, alle ore 14.30, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic sul Campo Centrale per conquistare l'accesso alla finale di Wimbledon 2023.

Sarà una sfida da non perdere, la prima semifinale in carriera per Jannik a livello Slam e sfiderà Novak Djokovic. Il campione serbo punta ad arricchire il suo incredibile palmares con l'ottavo trionfo a Wimbledon, per continuare, dopo aver vinto quest'anno l'Australian Open e il Roland Garros, nel sogno di centrare il Grande Slam.

Soltanto Murray, dieci anni fa, riuscì a battere Novak sui prati della sua Wimbledon. Sinner dovrà dimostrare di aver fatto tesoro della lezione di un anno fa quando, nei quarti di finale, si trovò in vantaggio di due set per poi essere rimontato dal campione serbo, che lo sconfisse al quinto.

La semifinale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocherà domani, venerdì 14 luglio, alle ore 14.30 e sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

A seguire si giocherà la seconda semifinale che vedrà Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev.