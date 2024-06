Alcaraz elimina Sinner dal Roland Garros: il nuovo numero 1 si ferma in semifinale

Sarà Carlos Alcaraz a giocare domenica 9 giugno la finale del Roland Garros 2024 contro il vincente del match tra Ruud e Zverev. Lo spagnolo ha avuto la meglio oggi, venerdì 7 giugno, nella semifinale contro Jannik Sinner, vincendo una combattuta sfida in 5 set (2-6 6-3 3-6 6-4 6-3)., dopo più di 5 ore e 20 minuti di gioco, che ha offerto, come consuetudine nelle loro sfide, un'altalena di emozioni.

Sinner, alla fine, a livello fisico ha pagato le settimane in cui non ha potuto allenarsi a causa dell'infortunio all'anca. Nel momento decisivo ha pagato un calo di energie che si è rivelato decisivo.

A partire meglio era stato proprio Sinner che aveva vinto agevolmente il primo set, a differenza di un Carlos Alcaraz che sembrava lontano parente rispetto a quello dei giorni migliori. Un match tra Sinner e Alcaraz, però, non si può risolvere in una partita-lampo e così dopo quelle che si riveleranno prime schermaglie il duello si accende. Nel secondo set lo spagnolo ritrova vigore e nel sesto gioco conquista un break importante chiudendo sul 4-2.

La partita è girata e dopo 5 game consecutivi Alcaraz pareggia il conto dei set chiudendo 6-3. A partire meglio nel terzo set è nuovamente il tennista iberico che conquista il break già il terzo game, ma Jannik lotta e mette a segno il controbreak.

Sinner dà tutto quello che ha nel quinto gioco per annullare quattro palle break e tenersi il vantaggio (3-2) e riesce poi, dopo essersi fatto medicare il braccio dolorante, a brekkare l'avversario e allungare fino a vincere il terzo set. Il quarto set è il più equilibrato e vedrà Carlos avere la meglio nel finale con un break decisivo piazzato sul 4-4, dopo aver approfittato di un errore gratuito di Sinner.

Il nostro purtroppo si spegne nel quinto e decisivo set dove subisce subito 2 break e va sotto 3-0. Jannik prova poi un tentativo di rimonta portandosi sul 4-2, ma ormai questa sfida tra i due nuovi campioni del tennis è vinta da Alcaraz che si porta 5-4 nei match contro Sinner.

Il Roland Garros 2024 di Jannik Sinner, però, resta indimenticabile visto che gli ha regalato la vetta del tennis e torna da Parigi da numero 1 al mondo. Ora il prossimo obiettivo sarà Wimbledon che precederà le Olimpiadi di Parigi dove potrà prendersi una rivincita sul Philippe-Chatrier.

Il torneo parigino, però, non ha ancora smesso di regalare emozioni agli italiani che tiferanno domani, sabato 8 giugno, per Jasmine Paolini, in finale nel torneo singolare femminile, contro la numero 1 al mondo, Iga Swiatek e per i nostri tennisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli che sono in finale nel torneo di doppio maschile.

Ancora Jasmine Paolini e Sara Errani, domenica 9 giugno, si giocheranno il titolo del Roland Garros nella finale del doppio femminile.

Lunedì 10 giugno Jannik Sinner sarà ufficialmente numero 1 al mondo. Per il nostro campione, al di là della delusione di oggi, il sogno si è realizzato e per tutti i suoi tifosi sono stati giorni di partite e di festa.