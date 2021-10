Atp 500 Vienna, Sinner eliminato in semifinale dal tennis-show di Frances Tiafoe

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner al Vienna ATP 500. Il campione altoatesino è stato battuto dallo statunitense Frances Tiafoe. L’americano ha vinto in 3 set (3-6, 7-5, 6-2), rimontando proprio quando ormai tutti lo davano sotto la doccia.

Sinner, che ha perso l’opportunità di giocarsi la settima finale in carriera, la sesta quest’anno, aveva dominato il primo set e aveva preso il largo anche nel secondo.

Vienna, Atp 500: Sinner sconfitto da Tiafoe

Tiafoe ha iniziato il suo show nel secondo set. Dopo aver servito sul 5-3 per restare nel match e tenere il servizio è riuscito a portarsi prima sul 5-5 e poi ad andare a prendersi il set dell'1-1 vincendolo per 7-5.

L'ha fatto rompendo il tennis di Sinner e andando a infrangere le sue certezze sfruttando il fatto che non aveva più niente da perdere. All'improvviso ha iniziato a far punti in tutti i modi possibili e, con il suo stile trascinante che assomigliava più a uno show che al tennis dei puristi, ha conquistato anche il solitamente più compassato pubblico di Vienna, tanto da riuscire a trasformare l'arena in una bolgia a suo favore.

Tutti si aspettavano che fosse una parentesi felice dello statunitense, destinata a spegnersi di fronte al livello di tennis superiore di Sinner, nel terzo set.

Invece la giornata ha continuato a sorridere a Frances Tiafoe e a questo suo modo, spettacolare ma sicuramente discutibile, di fare tennis. Il giovane campione altoatesino, che sembrava aver steso il suo rivale già nei primi set, ha dovuto subire una clamorosa rimonta arrendendosi per 6-2 nel terzo e decisivo set.

Il bilancio di Sinner della settimana austriaca resta in ogni caso decisamente positivo. La vittoria di ieri sera, venerdì 30 ottobre, contro Casper Ruud, gli ha permesso da lunedì 1 novembre di entrare per la prima volta nella top-ten mondiale.

Parigi-Bercy: Sinner sfida Alcaraz

L'Italia ora ha due tennisti, Berrettini e Sinner, tra i migliori 10 del mondo e ha concrete possibilità di avere due maestri alle ATP-Finals a Torino, in programma dal 14 al 21 novembre.

Nel Masters 1000 parigino, in programma fino al 7 novembre, ci sono 1000 punti che sono ambitissimi da chi deve qualificarsi alle Finals.

Sinner avrà un giorno in più di riposo dove sicuramente penserà anche a cosa può imparare da questa sconfitta subita per lo show di un avversario, in giornata di grazia, ma sul quale era superiore a livello tennistico.

Domani, Frances Tiafoe, proverà a prendersi la vittoria nell’ATP 500 di Vienna. Dovrà fare un’altra impresa per battere il tedesco Zverev. A Parigi, dove non ci sarà Matteo Berrettini che ha deciso di concentrarsi sulle ATP Finals e sulla Coppa Davis a Torino, al secondo turno Sinner incontrerà il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz.

Un avversario ostico che a Vienna, nei quarti di finale, ha battuto proprio il tennista romano. Non ci sarà modo migliore per Sinner per dimostrare che questa sconfitta con Tiafoe è stata, oltre a una lezione per il futuro, soprattutto uno sfortunato episodio.